Paolo Maldini era assente giustificato al confronto di mercoledì mattina a Milanello tra l'amministratore delegato Ivan Gazidis e la squadra rossonera. La bandiera del Milan era in ospedale per un intervento già fissato in anticipo: la rimozione di un calcolo renale. Ieri Maldini era a Milanello e oggi sarà a Torino.