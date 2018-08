Accanto a Leonardo, anche Paolo Maldini è intervenuto in conferenza stampa a Casa Milan per commentare il mercato dei rossoneri: "Credo che sia importante farli sentire a casa e rendere il loro inserimento il più facile possibile. Questa società ha fatto tanto e farà tanto. Poi c'è la parte sportiva, il nostro allenatore vuole giocatori di qualità e questi sono giocatori di qualità. Ho visto un allenamento, i nuovi parlano la stessa lingua calcistica di quelli che c'erano: ci sono grandi aspettative e le premesse per fare una grande stagione".



NUOVA VESTE - "Fa impressione vedermi per i giocatori? Anche per me ci sono cose nuove, soprattutto la parte ufficio. E' stato bello andare a Madrid e incontrare il presidente Perez e vecchi amici in una nuova veste, vedo che c'è grande rispetto per me e per il Milan. Un grande club come il Real si augura che il Milan torni grande. A me piace anche la parte sportiva e l'inserimento dei ragazzi, che è la cosa in cui sono più pronto".



OBIETTIVO - "Migliorare la posizione dell'anno scorso, c'è grande differenza se la miglioreremo di un posto o due perché la Champions fa la differenza. Io credo che abbiamo la possibilità di farcela, sentendo le sensazioni dagli allenamenti: c'è una coesione particolare tra noi, Rino e la squadra. Le premesse ci sono tutte".



TRATTATIVE - "Facevo il passeggero, guidava Leo (ride, ndr)".



ESORDIO CONTRO ANCELOTTI - "Non è ancora deciso quando recupereremo contro il Genoa ma aspettiamo notizie e ci adegueremo. Se così sarà sarà molto particolare per me vederlo sulla panchina del Napoli, ma uno che fa l'allenatore ai suoi livello per forza va visto altrove. Fa effetto vederlo su un'altra panchina in Italia: è la carriera di allenatore che porta a fare queste esperienze, ma sarà comunque bellissimo".



CHI INCURIOSISCE DI PIU' - "Castillejo, per la sua personalità, il suo tipo di gioco e le sue caratteristiche. Credo potrà essere una gran sorpresa".



MAGLIA DEL MILAN - "La sensazione è che i giocatori sentano la pressione ma anche l'emozione di giocare in una squadra che ha fatto la storia del calcio mondiale: ce ne sono poche, il Milan è tra queste. La storia e il passato contano, sta a noi ricreare quell'ambiente. Noi siamo qui per questo, i nuovi lo hanno capito e quelli che c'erano già lo sapevano. Poi c'è il campo".



MERCATO - "Logico chiuda prima dell'inizio dei campionati, poi che non ci sia una data unica è un altro dettaglio. Credo che sia una regola giusta".



NUOVO MALDINI - "Nella rosa c'è un nuovo Maldini? A me non sono mai piaciuti, anche con me con mio papà, con Cabrini... Credo che ognuno abbia il suo percorso, non metto pressione a nessuno".



GIOVANILI E IL FIGLIO DANIEL - "C'è un conflitto di interesse, siamo d'accordo che mi figlio lo segue Leo (ride, ndr). C'è stato un cambio precedente del responsabile del settore giovanile quindi la situazione è fatta. C'è grande attenzione al settore giovanile, siamo contenti delle persone che ci lavorano. E' un settore che ha sempre dato soddisfazioni e nel quale la società investirà soldi e tempo".