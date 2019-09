Paolo Maldini, dt del Milan, ha raccontato le sue emozioni prima del derby alla rivista Match Program del club rossonero: "È sempre una grande emozione, ma l'importanza di questo derby non è mai più importante rispetto alla vittoria di un titolo. Ci sono altri derby, in altre realtà, dove la stracittadina è più importante di tutto perché non le due squadre in questione non sono mai riuscite ad arrivare a traguardi importante".



I MIEI DERBY - "Ne ho giocati tanti, più di cinquanta ma non ricordo la cifra precisa. Sono stati tutti un po' diversi. I primi giocati forse non al 100% anche a causa della tensione difficile da gestire a 17/18 anni. In tutti i derby ci sono state emozioni varie, anche se la più forte credo sia quella del derby di Champions in semifinale".



IL DERBY E I TIFOSI - "Si sente sempre il calore di una tifoseria anche se esigente come quella del Milan. Ho vissuto buona parte dei miei anni lottando per vincere qualcosa e il tifo è stata una parte importante delle nostre vittorie, in anni con oltre 70mila abbonati".



DERBY MEGLIO DA GIOCATORE O DIRIGENTE? - "Tu non giochi la partita e la differenza è enorme. Lo stress è molto più impattante vederla anziché giocarla perché in campo può sfogare anche un po' di questa tensione".