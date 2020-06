Paolo Maldini, dirigente del Milan, parla alla Rai prima del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: "Il primo pensiero va alle persone che purtroppo sono mancate, e questo è un inizio non solo del campionato e della coppa ma di normalità per un paese che ha sofferto molto. Io toccato dal virus in prima persona? Esperienza incosciente, non si sapeva tanto, i sintomi non erano così gravi da dover essere ricoverato, ma c'era tanta incertezza".



GLI OBIETTIVI - "E' uno dei nostri due obiettivi, abbiamo fatto una grande partita in casa contro la Juve orma tanto tempo fa, abbiamo voglia di provarci, abbiamo una squadra molto giovane, giovanissima la panchina, ma vogliamo la finale".



SUL FUTURO DI PIOLI - "Se si decide oggi? Questi sono discorsi che si faranno strada facendo, non si decide niente di tutto questo oggi. Oggi si decide chi va in finale".