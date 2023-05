La stagione del Milan ha messo in risalto non solo una, bensì due necessità fondamentali per il prossimo mercato. La prima, l'abbiamo raccontato da tempo, è quella di un attaccante, di una prima punta giovane da inserire alle spalle di Giroud.



La seconda è invece quella di un centrocampista centrale di grande livello che possa alternarsi con Tonali e Bennacer il cui infortunio al ginocchio preoccupa molto lo staff rossonero.