Così Paolo Maldini, dirigente del Milan ed ex capitano rossonero, ha parlato a Sky Sport in vista del derby: “Penso a noi, non all’Inter: dovessimo vincere saremmo sesti e in Europa League, il resto della stagione avrebbe aspettative più rosee. Poi bisogna vincere con una delle prime quattro, il Milan deve tornare a farlo. Ibra? Se è in campo vuol dire che sta bene, alla sua età si conosce, il suo utilizzo così in settimana era programmato verso il match. Critiche verso me e Boban? Noi siamo qui da luglio 2019, non è passato tanto tempo, il Milan da 6 anni non va in Champions League. Il programma si fa almeno a medio termine, noi siamo responsabili di ciò che fa la squadra, ma almeno aspettiamo la fine della stagione. Non ho sempre reso al 100%, nei primi due anni mi sentivo benissimo nelle partite importanti e non rendevo al 100%, soffrivo psicologicamente. Alla fine speravo invece di giocare gare del genere, cercavo quelle sensazioni. In cosa Ibra è un fuoriclasse? È un campione, non solo per la tecnica, perché vive la sua professione da campione. Per come si allena e pensa, in una squadra così giovane può accelerare il processo di maturazione dei giocatori”.