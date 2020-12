Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica del Milan, parla a Rai Sport del momento che stanno vivendo i rossoneri, primi in classifica in Serie A: “Mi rende felice per la maniera di giocare, la sua maniera di essere, il suo coraggio, quindi son tutte cose cose che noi abbiamo chiesto ai nostri giocatori quando sono arrivati e a quelli che abbiamo trovato quando nell’agosto del 2018 ho accettato questo lavoro”.



SU PIOLI - “Credo che abbia tante caratteristiche da grande allenatore, quindi c’è un rapporto molto aperto, ci diciamo tutto. Anche perché è l’unica maniera per riuscire ad avere dei risultati”.



SUL MERCATO - "​Il mercato non stravolgerà la squadra".