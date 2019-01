Paolo Maldini, direttore dello sviluppo strategico del Milan, parla nella conferenza stampa di presentazione di Lucas Paquetá: "Abbiamo pensato a lui come possibile grande giocatore, poi ha giocato sia da mezzala che da mezzapunta. Ha qualità tecniche e fisiche, oltre che un'ottima mentalità. Ha tutto per poter riuscire in quello che sarà il suo ruolo, poi sull'impiego specifico vedrà l'allenatore. Deve abituarsi al nostro calcio, ha tutto per riuscirci".



SUL MERCATO DEGLI ITALIANI - "La provenienza non è un problema, certo che sappiamo l'importanza di un gruppo italiano all'interno di una squadra che vuole vincere. Il mercato italiano ha le sue limitazioni, l'idea di avere un gruppo italiano forte che possa dare anche quel senso di identità c'è".