Il Milan pensa a comprare Angel Correa, priorità rossonera in attacco. E La Gazzetta dello Sport sottolinea anche di come si stia lavorando alle cessioni: "Più difficile, al momento, sfoltire dalla mediana in su. Sfumata la pista Wolverhampton, il quadro per una cessione di Kessie si è fatto complicato, se non altro perché il centrocampista ivoriano arrivato due anni fa dall’Atalanta per 28 milioni aveva estimatori soprattutto in Premier, dove il mercato si è chiuso con l’avvio del campionato. Una sua partenza avrebbe garantito una ventina di milioni nelle casse del Milan, che per monetizzare dovrà studiare alternative soprattutto in attacco. André Silva è ai margini del progetto: dopo lo stop col Monaco, il suo agente Mendes è al lavoro per trovare una nuova sistemazione. Anche il futuro tattico di Castillejo non ha sbocchi nel 4-3-1-2 di Giampaolo, che finora lo ha utilizzato da seconda punta in attesa di rinforzi: Maldini cercherà acquirenti nella Liga".