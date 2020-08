Nel corso di una conferenza stampa a Milanello, Paolo Maldini ha dichiarato: "L'anno scorso abbiamo messo le basi per l'idea di Milan che abbiamo. Tra estate ed inverno sono arrivati 9 giocatori, quasi tutti sono stati confermati. La base è stata messa l'anno scorso, le operazioni di quest'anno dovranno essere mirate per migliorare la squadra, che a fine anno ha fatto molto bene. Non dobbiamo illudere i tifosi, non avremo la possibilità di fare colpi come in passato, ma siamo sempre attenti alle occasioni. Oltre ai ruoli in cui dovremo migliorare, restiamo vigili per le opportunità che possono capitare. Dovremo agire solo nei ruoli in cui dobbiamo migliorare. Potrebbero esserci delle occasioni, tutto ciò che arriverà non sarà per fare numero ma per migliorare ruoli con alcune pecche".