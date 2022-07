Secondo quanto riportato da Sky Sport il Milan ha presentato l'ultimo rilancio per Charles De Ketelaere con un'offerta da 32 milioni di euro più bonus. Maldini nella giornata di mercoledì è pronto a volare in Belgio per presentare di persona e ufficialmente al club belga l'ultima proposta con l'obiettivo di tornare in italia insieme al centrocampista.