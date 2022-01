Paolo Maldini dice la sua sul mercato invernale del Milan. Il dirigente rossonero ha dichiarato prima della partita col Genoa in Coppa Italia: "Si fanno troppi nomi e non possiamo smentire tutto, noi lavoriamo a fari spenti. Credo che in questa prima metà della stagione si sia vista anche l'affidabilità di tutti i nostri difensori centrali, quindi non è detto che arrivi qualcuno da qui a fine campionato".