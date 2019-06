Affare fatto per il centrocampista bosniaco, che diventerà un giocatore dele il prossimo 18 giugno avrà il suo primo contatto con il capoluogo lombardo:, ultimo passaggio prima dell'annuncio ufficiale e dell'inizio della sua nuova vita in rossonero.- Tutto definito, come confermato dal presidente dell'Empoli Corsi a Calciomercato.com : un'operazione, bloccata prima da Leonardo e poi conclusa dal tandem(prossimo al ritorno al Milan), che porterà nelle casse del club toscano. Visite mediche poi Krunic sarà a Casa Milan per la firma sul. Appuntamento a martedì: il Milan è pronto ad accogliere Krunic.