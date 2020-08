Nel corso della conferenza stampa a Milanello, Ricky Massara ha parlato dei tanti giovani del Milan: "Pobega, Colombo, Brescianini e Daniel Maldini confermano l'ottimo lavoro del settore giovanile, che ha fornito tantissimi giocatori alla prima squadra. Dovremo individuare per loro il percorso giusto, è un patrimonio tecnico, economico e di valori. Non solo arrivano dal settore giovanile, ma hanno fatto tutta la trafila sin da piccolissimi, portano avanti quella cultura che i nostri tecnici portano avanti da anni. Pobega ha fatto benissimo, abbiamo pensato di portarlo qui, vedremo ora. Ha attirato le attenzioni di molte squadre di Serie A. Brescianini uscirà per giocare in prestito, probabilmente in Serie B, mentre Lorenzo Colombo e Daniel Maldini proseguiranno con la prima squadra".