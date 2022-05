Entusiasmo alle stelle in casa Milan in vista di questo finale di stagione che potrebbe regalare ai rossoneri uno scudetto quasi impensabile solo poche settimane fa: in vista dell'ultima sfida casalinga della stagione, contro l'Atalanta, sono stati polverizzati in pochi minuti i biglietti residui che erano stati messi in vendita alle 15 sul sito del Milan.