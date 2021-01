dal Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il classe 1994 ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa di presentazione:“Mi sento tutto, deve saper difendere e attaccare un centrocampista. Ho sempre giocato così, si toccano tanti palli e mi piace molto”.: "Ho sentito subito la compattezza del gruppo, parliamo tanto e mi è piaciuto tanto. A Cagliari è stato bello l'ingresso in campo"."Il Milan è la squadra più forte in cui ho giocato. Ci sono tanti campioni, Ibra fa cose incredibili a 40 anni. Io sono giovane e devo fare sempre di più".“Non dico della mia vita, ma sicuramente è una grande occasione. Al Milan bisogna cambiare modo di essere. Saranno mesi importanti”.: “Al Torino era differente perché era da tanto che non vincevamo. Nel primo tempo eravamo sempre avanti, poi andava sempre male. Era più una cosa mentale che altro”."Mi piacciono tanti centrocampisti che mi piacciono. Guardo i più forti come Pirlo, Modrid e Yaya Touré. Guardo i video per cercare di imparare più cose possibili"."Mi piace molto il suo modo di giocare. Vuole che giochiamo sempre in avanti, è importante per un centrocampista come me".Non ho scelto a caso il 18. Quando ho iniziato con la prima squadra era il mio primo numero. Quindi l’ho ripreso. Sono contento che ci sia Kessie perché mi fa sentire subito bene conoscere qualcuno”.: “Ho avvertito subito un grande gruppo e un’emozione forte, un impatto forte. Anche se ci sono grandi campioni. Mi sono sentito subito nella squadra e tranquillo. Si può solo andare avanti”.: “Sono modi diversi di lavorare. Pensano le cose diversamente. Non posso dire chi è meglio. È diverso il modo in cui vedono le cose. Con Pioli vanno bene, con Giampaolo vanno male”.: "Nel calcio c'è la concorrenza. Io devo pensare solo a lavorare bene e forte. Devo farmi trovare sempre pronto e cercare di conquistare il posto da titolare"."Ero molto contento. Mi cercavano altri club, ma quando ho saputo dell'interesse del Milan sono voluto venire qui subito".: “Conosco le mie qualità. Con il 4-2-3-1 creo il 4-1-2-3. Qui c’è tanta mobilità. Non conosco bene i miei compagni, ma mi piace e mi sono sentito bene subito. Il calcio è una lingua. Se la capisci va bene, sennò è complicato”."Era prima della partita di campionato. Mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che dovevamo parlare con Maldini. Da quel momento ho capito che sarei potuto arrivare al Milan"."Tutti giocano bene secondo me".: “Quando sento il nome di Gullit a me fa piacere, anche se non l’ho visto giocare. Sappiamo tutti che è un grande giocatore e mi fa molto piacere. Conosco Desailly perché sono francese, è un bel giocatore, però lui è lui e io sono io. Ha fatto bene, però io devo scrivere la mia storia”.: "Sono venuto qui per dare una mano alla squadra a restare prima in classifica. Io voglio fare sempre di più, devo lavorare tanto e dare una mano ai miei compagni".