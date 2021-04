Aprile sarà un mese importante per il Milan in campionato ma anche per delineare le strategie sul mercato.. Allo stato attuale non risultano esserci tante possibilità per il centrocampista francese che avrà 9 partite per dimostrare di poter essere un giocatore importante per i rossoneri anche in ottica futura.- Al Milan, di certo, non mancano le idee. L'area scouting ha pronti i dossier su diversi profili, almeno 4 o 5 per i ruoli in cui hanno deciso di intervenire.Fisico impostato, piedi buoni e ampi margini di miglioramento: Mattias piace al club di via Aldo Rossi per la sua grande intelligenza tattica e per la capacità di giocare a due tocchi. Bigon e Di Vaio nell'estate del 2019 lo avevano soffiato al Manchester United versando 4,5 milioni nelle casse del Malmoe,Un altro classe 1999 sul taccuino del MilanIl classico numero 6 davanti alla difesa, un centrocampista in grado di fare filtro e mettere ordine, come Sergi Busquets, al quale è stato accostato dalla stampa locale. Gli osservatori del Milan seguono da diverso tempo questo talento nel giro della nazionale under 21 del Belgio e hanno stilato relazioni sempre positive.Lo stesso numero 56 del Milan, in un'intervista concessa a La Derniere Heure, ha ammesso di aver fatto il suo nome: "Ne ho parlato diverse volte con Pioli, credo sia pronto per giocare per un grande club".