Arrivato in estate accolto da un alone di scetticismo, Rafael Leao ha già convinto i tifosi del Milan e gli addetti ai lavori. Non è stata una sorpresa per Boban e Maldini che in questo ragazzo arrivato dal Lille per 28 milioni di euro hanno sempre creduto fortemente. I due dirigenti rossoneri sono convinti di aver tra le mani un potenziale campione, un attaccante destinato a far parlare di sé. Impressioni che ha avuto anche il Barcellona, impressionato dalla qualità delle prestazioni del classe 1999. Tra il prossimo passaggio nella scuderia di Jorge Mendes e le sirene spagnole, nel nostro focus video proviamo a spiegare quella che è la posizione del Milan.