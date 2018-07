Andrè Silva vuole rimettersi in gioco dopo un'annata piena di delusioni tra Milan e nazionale portoghese. L'attaccante ha chiesto al suo agente di trovargli una nuova sistemazione in un club che gli possa garantire quella fiducia che gli è mancata nella sua prima stagione in rossonero.



MENDES AL LAVORO - Secondo quanto riferito da Sky, sull'ex Porto è vivo l'interesse del Wolverhampton e del Valencia. Due club molto vicini a Jorge Mendes che sta cercando di trovare una soluzione che possa permettere al Milan di non registrare una minusvalenza clamorosa a bilancio e al giocatore di rilanciarsi in bello stile. Andrè Silva è pronto a fare le valigie, il futuro può essere lontano da Milanello.