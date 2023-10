C'è moderata curiosità in Italia per la prima di Vincenzo Montella alla guida della Turchia, impegnata stasera sul campo della Croazia per le qualificazioni a Euro2024. Una curiosità che, nel caso dell'area mercato del Milan, è acuita dalla presenza in campo di alcuni giocatori che potrebbero fare al caso dei rossoneri tra qualche mese.



UN CROATO E UN TURCO - E' risaputo che al Milan mancherebbe un vero e proprio numero 9 che possa fare le veci di Giroud, sebbene la fiducia in Jovic sembri ben salda dopo la gara di Genova cominciata da titolare e le parole incoraggianti nel post partita da parte di Pioli. Tuttavia, Petar Musa (4 gol, 1 assist in stagione), centravanti croato che al Benfica sta togliendo spazio al brasiliano ex viola Cabral, non è un nome da scartare a priori. Se parliamo di attaccanti, però, balza all'occhio l'autore del primo gol della gestione Montella: Baris Yilmaz, schierato prima punta ma spesso nel Galatasaray anche ala, al primo gol stagionale ma ancor più giovane di Musa: è un classe 2000, ha messo a referto tre assist in tutte le competizioni.



ASSE COL FENER - Ci sono poi altri due giocatori sotto la lente d'ingrandimento, entrambi turchi, entrambi del 1999 ed entrambi militanti nel Fenerbahce: Ferdi Kadioglu, terzino destro con attitudini da centrocampista e già cercato dal Napoli, e Ismail Yuksek, mediano. Trattare con i gialloblu di Istanbul non dovrebbe essere complicato visto il canale aperto dai discorsi, alla fine non concretizzati per via dello sprint del Real Madrid, su Arda Guler nei mesi estivi.