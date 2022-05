Il Milan ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato rivolto ai propri tifosi:



"Ricordiamo ai milanisti sprovvisti di biglietto di non mettersi in viaggio e di non presentarsi al Bentegodi

Domenica sera, 8 maggio 2022, il Milan tornerà in campo per la 36ª giornata di Serie A e affronterà in trasferta l'Hellas Verona, con calcio d'inizio al Bentegodi per le 20.45. Un appuntamento importante in un finale di stagione emozionante.



Come accaduto all'Olimpico di Roma contro la Lazio, sono tantissimi i sostenitori rossoneri che seguiranno la squadra a Verona, in una prolungata manifestazione d'affetto e vicinanza che perdura da mesi.



In seguito alla richiesta della Questura di Verona, AC Milan desidera ricordare ai tifosi sprovvisti di biglietto di non mettersi in viaggio e di non presentarsi senza titolo d'accesso allo stadio Marcantonio Bentegodi".