L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato il sorteggio di Champions League ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. La squadra partenopea ha pescato il Milan, un doppio confronto che andrà in scena ad aprile: "La sfida contro l'Eintracht è stata complicata perché quando tutti dicono che hai già passato il turno ti crea una tensione paurosa visto che tutti danno per scontato e poi diventa complicatissima. C'è stata tanta felicità perché era il nostro obiettivo, poi tutto ciò che viene sarà ben accettato e si potrà giocare con tanta libertà mentale. E' una felicità che però dura fino al prossimo turno perché i tifosi meritano altre gioie così".

"Avrei preferito non incontrare le italiane,Nei giorni scorsi ho letto che PSG e City fanno fatica ad arrivare in fondo perché manca loro esperienza in questa competizione. Bene, se questo è vero allora il Milan è favorito per la vittoria finale. Una squadra che ha eliminato il Tottenham, per cui rimaniamo obiettivi. Chi dice che siamo dalla parte facile del tabellone? E non vale per Inter, Milan e Benfica? Bisogna essere equilibrati nelle valutazioni. Noi conosciamo bene il Milan, una squadra che ha superato il momento di difficoltà e ora vedo in crescita costante grazie alla bravura del suo allenatore. Affronteremo un grandissimo avversario e vincerà chi sarà più bravo in campo a leggere la partita. Il Milan è un avversario importantissimo sotto tutti gli aspetti".