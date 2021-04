Come riportato da Sky Sport, oggi Zlatan Ibrahimovic si è allenato ancora a parte e resta in dubbio come Theo Hernandez, sta meglio invece Ismael Bennacer che dovrebbe recuperare per la prossima gara. Proveranno a forzare durante i prossimi giorni e all’ultimo verrà presa una decisione su Ibra e Theo verso il match contro la Lazio in programma lunedì. Ricordiamo che entrambi sono alle prese con affaticamenti muscolari mentre Bennacer con un fastidio alla caviglia.