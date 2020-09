Continua il casting per un nuovo difensore in casa Milan. Un nome gradito a Stefano Pioli è quello di Nikola Milenkovic, un difensore che conosce bene avendolo allenato alla Fiorentina. Una situazione che non è sfuggita ai betting analyst i quali ritengono che il serbo abbia molte possibilità di varcare i cancelli di Milanello vista la quota a 2,50. Anche per i bookmaker, dunque, è la prima scelta dei rossoneri, anche se la richiesta della Fiorentina è tutt'altro che bassa. Chi potrebbe tentare lo sgambetto al Milan è il Napoli che in queste ultime settimane avrebbe bussato alle porte dei viola per avere informazione sul difensore classe 1997. Per i bookmaker l'affare concluso a favore dei partenopei paga 6 volte la posta. Difficile, ma non impossibile.