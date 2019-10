Minuti decisivi in casa Milan per l'ingaggio di Stefano Pioli: la società rossonera sta perfezionando l'ingaggio del nuovo tecnico, che dovrebbe sottoscrivere un contratto di un anno più rinnovo automatico per una ulteriore stagione al raggiungimento di obiettivi già prefissati. L'ingaggio sarà di circa 1.5 milioni di euro netti a stagione.