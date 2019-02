L'ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto a 'Maracanà' su RMC Sport: "Sono convinto che questo Milan giovane farà strada nei prossimi anni. Noi abbiamo trovato degli ostacoli non semplici da superare ma abbiamo gettato delle buone basi per un futuro importante. Gattuso? Quando l'ho scelto mi giocavo il futuro. Potevo scegliere chiunque, non avevo problemi di budget, ma ho sempre pensato che Gattuso fosse l'unico in grado di prendere quel Milan. Ci ho creduto fin da subito. Rino non è solo grinta, farà grandi cose in futuro. Ha personalità, conoscenza della materia ed è bravo, inoltre ha fatto la gavetta, cosa importante. La trattativa più difficile? Penso ai rinnovi e a quello di Donnarumma. Piatek grandissimo attaccante, non ha bisogno di tanti palloni per fare gol, l'ho seguito al Genoa. Io accostato alla Roma? Sto vedendo tante cose, sia all'Italia che all'estero. Sto aspettando un progetto che mi faccia godere i frutti del mio lavoro. Milan su Immobile e Milinkovic in estate? Chi conosce la Lazio e Lotito sa che sono trattative difficili, lui è un osso duro. Le loro richieste erano fuori dalla portata del Milan e di tutti i club italiani. Icardi-Inter? Situazione imbarazzante. La società non poteva farne a meno di prendere questa decisione, si vede la presenza di un dirigente di personalità come Marotta. Wanda ha danneggiato il marito".