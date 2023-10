Antonio Mirante ha rilasciato queste parole a DAZN dopo la sconfitta del suo Milan contro la Juventus: "Abbiamo iniziato bene, eravamo in controllo. A volte accettiamo la parità dietro perchè abbiamo giocatori che ce lo consentono. A volte c'è anche la bravura degli avversari, non è stata una questione di sfrontatezza. E' il nostro modo di giocare che ci ha portato a risultati importanti".



SUL RITORNO IN CAMPO - "Sono una persona tranquilla. Io mi devo allenare sempre bene. Un po' di emozione c'è, ma poi quando entri in campo guardi solo il pallone".



SULLA SQUADRA - "Siamo una squadra con grande energia e voglia. Stasera in 10 ho capito la forza di questa squadra e questo mi fa ben sperare per le prossime gare. Questo atteggiamento e questa voglia possono fare la differenza".