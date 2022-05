Ilè tornato competitivo ai massimi livelli grazie alla forza delle idee e della programmazione.hanno svolto, fin qui, un lavoro egregio sia nella gestione del gruppo che sul mercato. Alle spalle dei due dirigenti rossoneri c’è, si aggiornano e cercano i talenti più adatti alla visione del club di via Aldo Rossi.- Nelle ultime settimane uno scout di stanza in Sud America ha portato delle relazioni molto interessanti su, gioiello argentino classe 2002 in forza al. Si tratta di un centrocampista di 183 centimetri che può giocare sia come regista che sulla trequarti. Carlos é un prospetto molto interessante che trova la via della rete con facilità: sono ben 5 in 18 partite in questa prima parte di stagione in Argentina.