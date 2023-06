Nel giorno del virtuale passaggio di consegne dal vecchio rappresentato da Maldini e Massara, al nuovo corso del Milan, i due nuovi volti che saranno i protagonisti in sede di mercato, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono arrivati quasi in concomitanza a Casa Milan. Il capo dell'area scoutinge e l'amministratore delegato avranno sempre più potere in sede di mercato sostituendosi, di fatto, ai prossimi ex dt e ds.