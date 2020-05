Non sarà Paolo Maldini a guidare il mercato del Milan per la prossima stagione. Anzi, per accontentare Ralf Rangnick c'è già chi si sta muovendo. Secondo la Gazzetta dello Sport è il responsabile dello scouting Geoffrey Moncada che è già all'opera per il mercato estivo con obiettivi ben delineate: calciatori giovani con non più di 23 anni di età.