Gli ultimi risultati negativi del Milan hanno evidenziato delle carenze di una rosa che è sicuramente più profonda e qualitativamente superiore a quella della scorsa stagione ma ancora incompleta.Gli investimenti più importanti erano stati programmati alla prossima estate ma ora le cose possono cambiare rapidamente.- Florenzi può essere adattato, Bartesaghi ha qualità e si farà. Nonostante queste due opzioni manca in rosa un’alternativa di livello a Hernández. Da possibile mossa di completamento Juan Miranda é diventato un obiettivo prioritario: il Milan proverà ad anticipare la concorrenza del Barcellona già a gennaio.per un terzino sinistro che ha il contratto in scadenza a luglio.l’attaccante canadese è considerato un profilo importante tra presente e futuro. Il Lille, al momento, non è così convinto di lasciar partire il suo gioiello a stagione in corso.