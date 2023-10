Finale di stagione da incubo per il Toronto di Insigne che ha chiuso la stagione con ben 7 sconfitte consecutive e fuori dai play-off della MLS.. Il desiderio di rilanciarsi è grande, Lorenzo si è affidato a una delle agenzie più importanti al mondo, la Stellar, per tornare nel vecchio continente, per tornare protagonista.La Stellar sta lavorando molto sul mercato britannico per Insigne ma, allo stato attuale, non ci sono ancora delle piste concrete.- Capitano e bandiera del Napoli per tanti anni che non sono stati dimenticati. Insigne è legato al club azzurro ma ora é davanti a un bivio: ragionare con il cuore o con la testa del professionista? In Italia tutte le strade portano tutte a Roma:Una prima telefonata esplorativa è arrivata nei giorni scorsi perché ci sono degli aspetti da considerare come quelli economici. Lorenzo dovrebbe tagliarsi notevolmente l’ingaggio da 7,5 milioni di euro netti che gli corrisponde il Toronto. Poi servirebbe un’offerta adeguata al club canadese con il quale è legato da un contratto fino al 2026. Difficile sì ma non impossibile. E attenzione a un possibile derby perché anche alla Roma piacerebbe l’idea di rilanciare Lorenzo il Magnifico, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto a gennaio. Al momento una suggestione ma chissà che non possa diventare un qualcosa di più concreto.