Forse il giorno che Silvio Berlusconi e Adriano Galliani aspettano più degli altri dall’uscita dei calendari. I due dirigenti protagonisti del ciclo più vincente della storia del Milan tornano a San Siro con il loro Monza, alla prima esperienza in Serie A. Gli uomini di Pioli, senza pensare troppo ai sentimentalismi, devono conquistare tre punti per non perdere contatto dalla vetta, obiettivo alla portata secondo i betting analyst, che vedono il segno «1» in quota a 1,38, nettamente avanti sulla vittoria del Monza offerta a 7,50. Nel mezzo il segno «X» offerto a 5. Nonostante Palladino abbia sistemato la difesa brianzola, il Milan – al pari di Lazio e Napoli – è il miglior attacco casalingo del campionato, e per questo prevale l’Over 2.5, a 1,58, nei confronti di un match con meno di tre gol dato a 2,25. Pioli spera di veder arrivare la prima gioia italiana di Charles De Keteleare, di rientro dall’infortunio muscolare patito contro la Juventus. La rete del belga si gioca a 4,25 volte la posta, mentre sale a 5,25 il gol dell’ex di Andrea Petagna, ancora a secco in campionato ma reduce dal colpo mancino che ha risolto il match di Coppa Italia di mercoledì contro l’Udinese.