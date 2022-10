almeno. E quindi per, l’unica coppia che non è mai scoppiata negli ultimi trentasei anni, e otto mesi esatti oggi, del calcio italiano. Già, perché ne sono volati così tanti da quel 20 febbraio 1986 quando “Sua Emittenza”, come veniva chiamato allora Berlusconi, divenne il proprietario della maggioranza delle azioni del, in attesa di essere nominato ufficialmente presidente il 24 marzo successivo.nel vero senso della parola: la prima a San Siro in serie A. Il calendario avrebbe potuto far debuttare i biancorossi contro l’Inter, ma non sarebbe stata la stessa cosa per Berlusconi e Galliani. Meglio così, allora, per moltiplicare le emozioni e i ricordi, con la certezza che essendo il pronostico dalla parte dei campioni d’Italia,che ai nuovi proprietari della società rossonera.E’ vero che a parole, almeno, un pareggio sarebbe il risultato ideale per unire il loro passato milanista all’attuale presente monzese, maperché il presente vale sempre più del passato, anche se quello del loro Milan rimarrà unico per i tifosi.ventinove in trentuno anni di gestione del club rossonero, dal primo scudetto del 1988 all’ultima Supercoppa italiana, contro la Juventus tra l’altro, nel 2016. Un record di successi, ma anche un record di entusiasmo che ha contagiato i tifosi sparsi in tutto il mondo, per le imprese dei grandi capitani Baresi e Maldini, di altri campioni italiani come Ancelotti, Donadoni, o stranieri come Gullit, Van Basten, Papin, Savicevic, Weah, Boban e Shevchenko.annunciando l’acquisto di Bonetti dalla Roma e promettendo di costruire una squadra capace di vincere in Italia, in Europa e nel mondo. Qualche giocatore, incredulo, faticava a trattenere un sorrisino efedele e tenace tessitore della tela presidenziale, con l’aiuto del direttore sportivoE soprattutto lo hanno capito adesso, scoprendo la crescita del Monza. Dalla serie C alla serie A il salto in alto è stato persino più rapido di quello compiuto dal suo Milan, che non vinceva uno scudetto da nove anni e una coppa dei Campioni da venti.Per questo è stato sbagliato fare sorrisini quando Galliani ha detto che l’obiettivo del Monza era il decimo posto., l’ultima impresa di ieri sera a Udine in coppa Italia, dove il Monza ha vinto 3-2 in rimonta guadagnandosi gli ottavi di finale contro la Juventus. E soprattutto osservare la classifica del campionato perché, grazie alla cura Palladino subentrato a Stroppa, Pessina e compagni ora hanno cinque punti più del Verona terz’ultimo e soltanto uno meno di Empoli e Torino che si dividono il decimo.E quindi, niente sorrisini quando parlano del Monza. Soprattutto adesso che si presentano per la prima volta a San Siro per sfidare il loro passato con l’entusiasmo del presente.