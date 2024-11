Milan, Morata dimesso dall'ospedale e convocato dalla Spagna: "Sto bene, grazie a questo grande club"

Spavento passato,. Questa mattinao, dove era arrivato ieri in seguito a un. In ospedale era stata subito eseguita unae il giocatore era poi rimasto come da prassi in osservazione all'interno della struttura ospedaliera.Lo spagnolo, fresco di gol decisivo al suo ex Real Madrid nell'impresa del Bernabeu in Champions League, ha poi fatto tappa a Milanello per salutare compagni e allenatore e commentato l'accaduto sui social:Grazie mille per i vostri messaggi.. Forza Milan".

, dal momento che il c.t. spagnolo De la Fuente l'ha inserito nella lista dei convocati: "Ha ricevuto una forte botta, sta bene dopo gli accertamenti. C'è un protocollo in questi casi e dovrebbe poter giocare la prima partita. Altrimenti, giocherà la seconda"