Milan, Morata non parte se non arriva prima Gimenez: cosa manca per lo switch

Momento di stasi nel mercato del. In quel tourbillon che sono state le ultime ore in casa rossonera, ora si attende. Se tutto dovesse andare secondo i piani del club, è già prontonel reparto offensivo. Uno switch questo che però, come riporta Sky Sport, risulta ancorain questo momento.Il motivo è presto detto. La cessione diinfatti è praticamente definita ma non andrà a dama, ossia lo stesso attaccante messicano. E, ovviamente, l’ex Juventus, Atletico e Real Madridcui affidarsi in questa seconda parte di stagione e nel prossimo futuro. Il Milan, infatti, non ha ancora chiuso per la punta del: in questo senso, il sorteggio diche ha messo contro le due squadre per due gare previste tra l’11 e il 19 febbraio non ha favorito la trattativa che era già imbastita e che però, secondo quanto ricostruito da calciomercato.com, non rischia per ora di naufragare. L’eventualità - che pure era preventivabile visto il tabellone - hale operazioni che però potrebbero presto essere riprese fino alla conclusione positiva della trattativa.

L’offerta presentata dal Milan al Feyenoord – la seconda – è dicon il club olandese che cercherà di aumentare la cifra totale di 2 milioni. Sul fronte giocatore poi è tutto già pronto con unSe la situazione però non dovesse sbloccarsi allora il Milan dovrebbe rivolgersi altrove. La prima alternativa resta Lorenzo, attaccante dell’Udinese.Resta dunque in standby la cessione di AlvaroIl giocatore ha dato il suo ok, i club sono giunti a una bozza di accordo per unMorata in mattinata si è allenato regolarmente a Milanello e resta in attesa. La sua partenza sembrava ormai cosa fatta ma i rossoneri vogliono prima avere la certezza dell’arrivo die soltanto successivamente permetteranno allo spagnolo di partire.