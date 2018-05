Il Milan aspetta di capire il suo destino europeo nello scontro diretto dell'ultima giornata di campionato e attende con trepidazione le sanzioni in arrivo dalla Uefa. Sanzioni certe, per cui si dovrà capire soltanto quanto saranno pesanti e che, in ogni caso, dovrebbero portare alla cessione di un big. Donnarumma é l'indiziato numero uno, ma non é l'unico della rosa ad avere mercato.



BONUCCI IN USCITA? - Uno dei nomi più chiacchierati é sicuramente quello di Leonardo Bonucci. Il centrale difensivo e capitano é arrivato fra grandi proclami soltanto un'estate fa dalla Juventus é, sebbene non ci sia più l'hype della scorsa estate data un'annata negativa, ancora tanti club stanno studiando il suo acquisto.



LA CHIAMATA DI MOURINHO - Secondo Tuttosport fra questi club c'é il Manchester United che in estate rifarà il look alla propria retroguardia. Lindelof andrà via, Smalling é in dubbio e, per questo, José Mourinho ha chiamato direttamente e in prima persona Bonucci per sondare la disponibilità a un trasferimento. Il Milan lo valuta almeno 40 milioni così da poter segnare subito una plusvalenza di circa 10, ma potrebbe aprire a un prestito con obbligo di riscatto in modo da ammortare a bilancio un altro anno e aumentare la cifra della plusvalenza. Discorsi ancora in fase embrionale, ma il primo contatto é già stato avviato.