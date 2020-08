. Occorre però fare ordine e partire dall'inizio: nell'aprile 2017, al momento di prelevare il Milan da Silvio Berlusconi, mr. Li creò una scatola societaria, la. Il presunto imprenditore cinese spese 740 milioni anche grazie ai soldi (più di 300 milioni) prestati dal fondo Elliott, che - tramite due finanzieri italiani, Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione - costituì laper erogare il prestito alla Rossoneri Lux.Movimenti e conti che aprono grossi buchi di bilancio. Come riporta il Corriere della Sera,. E la situazione non sembra destinata a migliorare: la gestione del Milan, infatti, costa 10 milioni al mese e i risultati della squadra, che ha chiuso al 6° posto il campionato, non decollano. C'è, tuttavia, ancora margine per risollevare la testa: Ivan Gazidis sta mettendo in atto un razionale taglio dei costi, mentre all'orizzonte resta l'obiettivo nuovo stadio.Proprio da qui vuole ripartire Elliott, da un assett fondamentale in fase di vendita: al momento, per cedere il club, servono infatti offerte vicine al miliardo. Intanto, però, le radici del club continuano ad essere avvolte da un alone di mistero: il 25 giugno scorso, continua il Corriere della Sera,. Movimenti e vicende che potrebbero aprire a novità nei prossimi mesi. Singer prepara la strada per la cessione?Ma non è tutto. All'interno della Project - continua il Corriere della Sera - vi sono tre tipologie di azioni: A (che corrisponde al 49,99% del capitale votante), B (4%) e C (46%). Il Milan, come da comunicazione ufficiale, "è interamente detenuto da Project Redblack, il cui capitale sociale è a sua volta detenuto da Blue Skye Financial Partners e da alcune società indirettamente detenute da Elliott Associates ed Elliott International".