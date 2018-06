Entro la fine del mese di giugno, potrebbe concretizzarsi l’ingresso nel Milan di un nuovo socio di minoranza, pronto a rilevare quote anche molto alte (intorno al 40% del pacchetto azionario). Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, se il discorso sembra essere in stato così avanzato, è probabile che Yonghong Li abbia già individuato il possibile partner. Diversi soggetti sono interessati alla cogestione del club rossonero: tra questi Mister Li dovrebbe averne individuato uno, protetto dal massimo riserbo, con cui arrivare a chiudere l’affare.