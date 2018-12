Il Milan e Luis Muriel sempre più vicini. L'attaccante del Siviglia, autore di 4 gol in stagione, con soli 5 minuti giocati dall'11 novembre a oggi, è il prescelto per rinforzare l'attacco rossonero. Svanito il sogno Ibrahimovic, che ha deciso di restare in MLS rinnovando coi Galaxy, si è deciso di puntare sul colombiano ex Samp, visti anche gli stretti paletti imposti dal Fair play finanziario dentro i quali Leonardo e Maldini devono muoversi.



SI STRINGE - La Fiorentina si era mossa per prima, strappando un primo sì al calciatore. Calciatore che è stato offerto anche alla Roma, interessata in caso di cessione di Schick. E il Milan? I rossoneri hanno parlato con il Siviglia, con i quali ci sono discorsi aperti per il riscatto di André Silva, ricevendo il via libera dagli andalusi per il prestito con diritto di riscatto, e con l'agente del calciatore, Alessandro Lucci. Con l'entrata in scena del Milan, Luis Muriel ha messo i rossoneri in cima alla lista. E ora i discorsi vanno avanti, ben avviati, con il lieto fine a un passo. E con Muriel sempre più vicino al Milan.