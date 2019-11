Il difensore del Milan Mateo Musacchio ha parlato a Sky: "Ho giocato contro il Napoli dopo l’infortunio e mi sono sentito molto bene. Ottenere i risultati ora è la cosa più importante, contro il Napoli abbiamo fatto una buona prestazione ma nono sono arrivati i tre punti. Sappiamo che il Milan non può stare in questa posizione in classifica, fa male e stiamo lavorando per uscirne. Con il Parma opportunità da non fallire. Andiamo a Parma per dare il 120%. La cena è stata un’ occasione importante per fare squadra e stare uniti, è stata una bella serata. Pioli e Giampaolo sono diversi ma entrambi grandi allenatori. L'Europa? Abbiamo la forza e c'è tempo ancora, ma dobbiamo pensare partita per partita e poi vedremo dove siamo. Leader? Io so quello che posso dare lavoro sempre al massimo, ho sempre fatto cosi. Piatek? E' vero che adesso non sta facendo gol come lo scorso anno ma dobbiamo aiutarlo tutti quanti perché è un grande giocatore. Ibra? E' un grandissimo giocatore, l'ha dimostrato e avere grandi giocatori è sempre una cosa buona".