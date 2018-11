Mateo Musacchio, difensore del Milan, parla a Milan Tv, analizzando la situazione rossonera: "E' ancora lunga, non ci montiamo la testa nel guardare la classifica, sappiamo che dobbiamo mantenere questa posizione e per farlo ci vorrà un grande lavoro da parte di tutti, a cominciare dall'Udinese, contro cui avremo bisogno di fare una grande partita. Sono felice, l'anno scorso è stato un anno un po' particolare, con tanti cambiamenti, e mi è toccato giocare un po' meno. Quest'anno sto giocando di più e mi piace anche la posizione dove sto giocando, devo continuare così e mantenermi al massimo della forma per aiutare la squadra".