Il difensore del Milan, Mateo Musacchio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di International Champions Cup contro il Barcellona: "Voglio fare del mio meglio possibile, meglio ancora dell’anno scorso".



SULL'INTESA CON ROMAGNOLI - "E' un grande giocatore, con lui le cose sono sempre facili".



SU HIGUAIN - "Non gli ho ancora parlato, ma è sempre bello avere giocatori come Higuain in squadra anzichè come avversari".



SULLA DIFFERENZA RISPETTO ALLO SCORSO ANNO - "Stiamo facendo un buon lavoro fisicamente, faremo bene".