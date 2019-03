"È una partita speciale, diversa dalle altre. Sappiamo quello che c’è in palio. Vogliamo regalarla ai nostri tifosi che ci stanno sostenendo tanto. Sarà una grande notte. In difesa stiamo concedendo pochi gol ma non è solo merito dei quattro difensori. È un lavoro di squadra, che inizia dagli attaccanti. Sappiamo di affrontare una grande squadra. Hanno giocatori fortissimi ed è un derby. Abbiamo giocato bene per tanti mesi, è una partita importantissima che dobbiamo vincere". Mateo Musacchio carica la squadra in vista del derby ai microfoni di Milantv.