Il Milan crede molto nelle qualità di Yunus Musah e per questo motivo ha investito su di lui più di 20 milioni per strapparlo al Valencia. L’americano sta crescendo in convinzione e condizione giorno dopo giorno sotto gli occhi di Stefano Pioli che da lui si aspetta un rendimento alla Franck Kessie: solido nella fase difensiva e intenso nella metà campo avversaria con qualche gol in dote per la squadra.