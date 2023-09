atto terzo. Il patron del club rossonero Cardinale ha ribadito, in un summit andato in scena la scorsa settimana a Milano, allo svedese il desiderio di riaverlo a casa. Perché: un legame forte che sarà, a prescindere, ancora lungo considerando che i suoi figli giocano ancora nel settore giovanile rossonero. E proprio questo aspetto è da tenere in grande considerazione nelle dinamiche sul futuro di Ibrahimovic.Cardinale e Ibrahimovic si assomigliano in tanti aspetti. Entrambi hanno in testa solo il successo e ogni azione ha come fine quello di migliorarsi sempre.così come le prime impressioni.Ibrahimovic è un leader per definizione. E Cardinale sa che al Milan serve una figura che conosca a menadito ogni angolo di Milanello e le dinamiche dello spogliatoio. Che sappia stimolare tutto l’ambiente nei momenti più difficili.. Ibra vuole prendersi il suo tempo per valutare tutto a 360 gradi. Vuole capire se può essere importante in una nuova struttura dove non esiste una sola persona che detiene il potere ma tutti sono fondamentali e collaborano per arrivare al risultato. La sensazione è che le parti si vedranno di nuovo tra novembre e dicembre per capire se ci saranno le condizioni per un ritorno di Ibrahimovic al Milan da dirigente.