Milan, Musah: "Credo in questo gruppo, siamo forti e possiamo fare grandissime cose"

non ha dubbi e ha fiducia nel suo: "".Non è stato un avvio di stagione semplice per i rossoneri di Paulo Fonseca, solo due punti conquistati dopo le prime tre giornate di Serie A in virtù dei pareggi in rimonta contro Torino e Lazio, intervallati dalla brutta sconfitta di Parma.Il centrocampista statunitense classe 2002 sta trovando spazio con il tecnico portoghese, titolare al Tardini e subentrato contro i granata (con tanto di assist per il gol del pareggio di Noah Okafor) e contro i biancocelesti.- Musah, impegnato con la nazionale degli USA, ha parlato a SportMediaset e commentato il momento del Milan: "Io sono ambizioso e. Se impariamo le cose e alziamo il livello credo che".

- "Secondo anno al Milan? Ho più esperienza, conosco di più il campionato e gli avversari. Posso controllare meglio i tempi delle partite".- "Devo dire che è un po' frustrante non essere ancora riuscito ad andare a segno. Sto lavorando sodo per aumentare le possibilità che ciò accada in partita".