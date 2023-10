Morale alto e grande fiducia in casa Milan alla vigilia di una sfida chiave per l’esito del girone F di Champions League. Il Borussia Dortmund di Terzic è, con ogni probabilità il principale avversario dei rossoneri per il passaggio del turno e domani sera sarà sospinto dagli 81000 tifosi gialloneri Signal Iduna Park. Stefano Pioli vuole una squadra pronta dal punto di vista fisico e mentale, la preparazione della partita è andata in questa direzione.



MUSAH REGISTA- Iunus Musah sarà il vertice basso del centrocampo a 3 rossonero: il centrocampista classe 2002 ha già delle conoscenze consolidate del ruolo perché con gli Stati Uniti gioca praticamente sempre in quella posizione. Stefano Pioli non vuole limitare il raggio di azione di Tiijani Reijnders che sarà libero di occupare più spazio possibile in mezzo al campo con Tommaso Pobega sul centro-destra per dare fisicità e inserimenti in area di rigore avversaria senza palla. Yacine Adli dovrà rimandare il suo esordio dal 1’ in Champions League.



LA PROBABILE FORMAZIONE: Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Pobega, Musah, Pobega, Pulisic, Giroud, Leao.