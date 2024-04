Milan, Musah terzino destro con la Juventus

29 minuti fa



Ormai non ci sono più dubbi ma solo conferme: Stefano Pioli sceglie Yunus Musah come terzino destro mentre Alessandro Florenzi giocherà a sinistra contro la Juventus. Sono queste le decisioni per sopperire alle assenze per squalifica di Davide Calabria e Theo Hernandez. Filippo Terracciano, al momento, non è considerato pronto per fare il suo esordio da titolare con la maglia del Milan.