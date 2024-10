Milan-Napoli: come vederla gratis su Dazn e cos'è la modalità freemium

Getty Images

sarà visibile in tv e in streaming gratis grazie alla decisione di. La piattaforma che ha i diritti del massimo campionato ha voluto rendere disponibilea chiunque voglia seguirlo in chiaro. L'ultima partita di Serie A trasmessa in chiaro fuA beneficiare di questa offerta saranno iche riusciranno ad accedere alla piattaforma e ad usufruire della modalitàdi DAZN. Con questa modalità anche chi non è abbonato a DAZN può visionare gratis alcuni eventi scelti dalla piattaforma.

Per seguire la gara bisognerà collegarsi da browser al sito ufficiale di DAZN (https://www.dazn.com/it-IT/home) e cercare la sezione dedicata ai contenuti gratuiti, per poi cliccare su 'Registrati e guarda' e fornire un indirizzo email valido (oltre ad una password), il nome e il cognome. Qualora si possedesse già un account DAZN, sarà necessario soltanto inserire le proprie credenziali per avviare la visione. La modalità freemium è fruibile anche tramite l'app dedicata di DAZN (controllate di averla aggiornata all'ultima versione) per device portatili come smartphone e tablet: in questo caso, dopo aver selezionato 'Esplora', dalla home sarà possibile accedere ai contenuti free.